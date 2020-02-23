Подвинься, Qualcomm! Oppo разрабатывает собственный мобильный процессор

Сейчас на рынке мобильных чипов «рулит» Qualcomm. Именно их процессоры стоят в большинстве смартфонов и планшетов. Дешёвые модели полагаются на MediaTek. В свою очередь, Apple, Huawei и Samsung разрабатывают собственные решения. Однако в целом ситуация на рынке довольно-таки стабильна.

Но теперь стало известно, что китайский производитель Oppo разрабатывает собственные мобильные процессоры. Как заявил вице-президент компании Лю Бо, компания займётся созданием собственных SoC, которые станут главной движущей силой бизнеса в будущих разработках.

Причинами такого решения, несмотря на всю его сложность, является желание компании уменьшить зависимость от других и нарастить собственное производство. Иначе говоря, это попытка частично отказаться от услуг Qualcomm, MediaTek и Samsung, поскольку за сторонние чипы приходится платить.

Кроме того, такой подход позволит пойти по пути Apple, диктуя разработчикам ПО, какие обновления и функции получат смартфоны. Это позволит Oppo сделать свои наработки более технологичными и надёжными.

Пока что не сообщается, насколько мощными будут эти системы, какие ядра получат и так далее. Кроме того, не сообщается о сроках начала производства. Остаётся ждать.