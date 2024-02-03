Подробные характеристики OPPO Reno12 и Reno12 Pro утекли в сеть

Компания OPPO готовит новую линейку смартфонов Reno12. В сети обнародовали подробные характеристики базовой и Pro-модели после утечки внутренней документации.

Возможные характеристики OPPO Reno12 и Reno12 Pro

OPPO Reno12 OPPO Reno12 Pro Дисплей 6,7 дюйма, OLED, 120 Гц, водопад 6,7 дюйма, OLED, 120 Гц, водопад Процессор MediaTek (MTK 24M) MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2) ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ ПЗУ 256 ГБ 256/512 ГБ Камеры Основная – 50 Мп, OIS

Широкоугольная – 8 Мп

Телефото – 50 Мп, 2-кратный оптический зум

Фронтальная – 50 Мп Основная – 50 Мп, OIS

Широкоугольная – 8 Мп

Телефото – 50 Мп, 2-кратный оптический зум

Фронтальная – 50 Мп, автофокус Батарея 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт Защита от воды IP65 IP65

Cмартфон Reno12 получит процессор премиум-класса от MediaTek (MTK 24M), но какой именно – неизвестно. Помимо чипов, основными отличиями смартфонов являются наличие автофокуса на фронтальной камере у Pro-версии, а также увеличенный объем памяти. Скорее всего, будут и другие различия, в том числе внешние, но информации об этом пока нет.

Предполагается, что новая серия Reno12 будет представлена этим летом, вероятно, в июне. Стоимость базовой модели составит примерно $500 (~45500 рублей), а флагманской – $800 (~72800 рублей).