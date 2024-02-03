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Подробные характеристики OPPO Reno12 и Reno12 Pro утекли в сеть

Компания OPPO готовит новую линейку смартфонов Reno12. В сети обнародовали подробные характеристики базовой и Pro-модели после утечки внутренней документации.

Возможные характеристики OPPO Reno12 и Reno12 Pro

OPPO Reno12OPPO Reno12 Pro
Дисплей6,7 дюйма, OLED, 120 Гц, водопад6,7 дюйма, OLED, 120 Гц, водопад
ПроцессорMediaTek (MTK 24M)MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2)
ОЗУ12 ГБ12 ГБ
ПЗУ256 ГБ256/512 ГБ
КамерыОсновная – 50 Мп, OIS
Широкоугольная – 8 Мп
Телефото – 50 Мп, 2-кратный оптический зум
Фронтальная – 50 Мп		Основная – 50 Мп, OIS
Широкоугольная – 8 Мп
Телефото – 50 Мп, 2-кратный оптический зум
Фронтальная – 50 Мп, автофокус
Батарея5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт
Защита от водыIP65IP65

Cмартфон Reno12 получит процессор премиум-класса от MediaTek (MTK 24M), но какой именно – неизвестно. Помимо чипов, основными отличиями смартфонов являются наличие автофокуса на фронтальной камере у Pro-версии, а также увеличенный объем памяти. Скорее всего, будут и другие различия, в том числе внешние, но информации об этом пока нет.

Предполагается, что новая серия Reno12 будет представлена этим летом, вероятно, в июне. Стоимость базовой модели составит примерно $500 (~45500 рублей), а флагманской – $800 (~72800 рублей).

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Источник:
MSPowerUser
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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