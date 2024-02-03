Подробные характеристики OPPO Reno12 и Reno12 Pro утекли в сеть

Компания OPPO готовит новую линейку смартфонов Reno12. В сети обнародовали подробные характеристики базовой и Pro-модели после утечки внутренней документации.
Возможные характеристики OPPO Reno12 и Reno12 Pro
|OPPO Reno12
|OPPO Reno12 Pro
|Дисплей
|6,7 дюйма, OLED, 120 Гц, водопад
|6,7 дюйма, OLED, 120 Гц, водопад
|Процессор
|MediaTek (MTK 24M)
|MediaTek Dimensity 9200 (MTK DX-2)
|ОЗУ
|12 ГБ
|12 ГБ
|ПЗУ
|256 ГБ
|256/512 ГБ
|Камеры
|Основная – 50 Мп, OIS
Широкоугольная – 8 Мп
Телефото – 50 Мп, 2-кратный оптический зум
Фронтальная – 50 Мп
|Основная – 50 Мп, OIS
Широкоугольная – 8 Мп
Телефото – 50 Мп, 2-кратный оптический зум
Фронтальная – 50 Мп, автофокус
|Батарея
|5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт
|5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт
|Защита от воды
|IP65
|IP65
Cмартфон Reno12 получит процессор премиум-класса от MediaTek (MTK 24M), но какой именно – неизвестно. Помимо чипов, основными отличиями смартфонов являются наличие автофокуса на фронтальной камере у Pro-версии, а также увеличенный объем памяти. Скорее всего, будут и другие различия, в том числе внешние, но информации об этом пока нет.
Предполагается, что новая серия Reno12 будет представлена этим летом, вероятно, в июне. Стоимость базовой модели составит примерно $500 (~45500 рублей), а флагманской – $800 (~72800 рублей).