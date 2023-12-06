Подэкранную камеру для новых iPhone разрабатывает LG

LG Innotek работает над созданием передовой технологии – камеры UD (Under Display), которая позволит интегрировать фронталку в экран без видимых отверстий для объектива. Такое решение предназначено для использования в будущих моделях iPhone, селфи-камера в которых будет спрятана под дисплеем.

Ключевая особенность UD-камеры – когда она не используется, ее не видно. Такая идея не является новой, однако, все разработанные на данный момент решения имеют одну важную проблему – на матрицу попадает меньше света, что делает итоговый снимок некачественным.

Для решения этой проблемы LG Innotek разрабатывает специальную линзу Freeform Optic. Она позволит контролировать толщину периферийных областей линзы, уменьшая оптическую аберрацию и увеличивая количество попадающего света, что потенциально улучшит качество изображения.

Использование UD-камеры в iPhone ожидается не ранее 2026 года. Apple, которая уже получила образцы датчиков от других производителей, пока не удовлетворена их качеством. Перед внедрением технологии компания планирует разместить датчики Face ID под экраном, что позволит избавиться от выреза Dynamic Island и оставить только круглое отверстие на экране для селфи-камеры.