Вышли первые смарт-часы от POCO

На сегодняшней презентации POCO, кроме смартфона Poco F4 GT были представлены первые смарт-часы бренда под названием POCO Watch. По сути, перед нами обновлённые Redmi Watch 2, которые дебютировали в конце 2021 года.

Часы получили квадратный 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 360×320 точек. Корпус сделан из облегчённого пластика, благодаря чему вес устройства всего 31 грамм. Есть защита от воды 5 ATM.

Из функций устройство оснащается трекерами по отслеживанию пульса и уровня кислорода в крови. Также присутствует автоопределение более 100 спортивных занятий, а также вывод уведомлений со смартфона. Время автономной работы от одного полного заряда составляет 14 дней.

Смарт-часы POCO Watch будут продаваться в Европе всего за $79.

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