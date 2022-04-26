Вышел Poco F4 GT с топовым Snapdragon 8 Gen 1

Poco официально представила свой новый флагман Poco F4 GT. У новинки мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1 и 120-ваттная сверхбыстрая зарядка.

По сути, это тот же игровой Redmi K50 Gaming Edition, только с другим названием. Его, кстати, вовсю сравнивают с Samsung Galaxy S22+. Только ценник у Poco F4 GT ниже в два раза.

Смартфон получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство построено на топовом Snapdragon 8 Gen 1, для охлаждения есть система с двумя паровыми камерами LiquidCool 3.0.

Основная камера получила три датчика: главный 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686, сверхширокоугольный на 8 Мп + макро на 2 Мп. У фронтальной камеры — 20 Мп.

Для геймеров в Poco F4 GT оставили выдвижные боковые клавиши, на которые можно назначать вызов любых приложений.

Из других характеристик известно, что у смартфона аккумулятор емкостью 4700 мАч, сверхбыстрая 120-ваттная зарядка и оперативная память LPDDR5.

Купить Poco F4 GT можно будет с 28 апреля. Стоимость версии с 8/128 Гб составляет €600, за 12/256 Гб придется отдать €700.

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