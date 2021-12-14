Смарт-часы Redmi Watch 2 Lite вышли в России

Компания Xiaomi представила для российского рынка еще один продукт в категории носимых устройств – Redmi Watch 2 Lite.

Часы Redmi Watch 2 Lite оснащены 1,55-дюймовым сенсорным дисплеем, который способен отображать показатели здоровья и уведомления на более чем 100 циферблатах.

Смарт-часы позволяют пользователю выбирать из более 100 спортивных, 17 профессиональных и более 90 расширенных режимов активности в помещение и на улице. Новые часы предоставляют функции отслеживания состояния здоровья, включая контроль уровня насыщения крови кислородом, дыхательные упражнения и запись менструальных циклов.

На одном заряде устройство может проработать до 10 дней и имеют сертификат водонепроницаемости 5 ATM, что позволяет не снимать их в душе и даже во время плавания. Часы выпущены в трех ярких цветах корпуса и получили шесть цветных ремешков.

Часы Redmi Watch 2 Lite будут доступны для покупки по цене 4990 рублей с 15 декабря.