В Россию привезли смартфон Poco M5s

В Россию привезли новый среднебюджетный смартфон Poco M5s. Продажи его стартуют 19 сентября, при этом обещана специальная цена.

Новинка оснащена экраном AMOLED с разрешением Full HD+, диагональю 6,43 дюйма и частотой обновления 60 Гц. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G95 с графикой Mali-G76 MC4. Есть 4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ постоянной памяти.

Основная камера оснащена модулями на 64, 8, 2 и 2 Мп, фронтальная — 13 Мп. Есть батарея на 5000 мА·ч с быстрой зарядкой на 33 Вт. Отметим также модуль NFC, боковой сканер отпечатков, FM-радио, разъём для наушников и защиту корпуса по стандарту IP53.

Цена составит 13 990 рублей за модель 4/64 ГБ, а версия на 4/128 ГБ стоит 15 990 рублей. При покупке смартфона можно приобрести беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro за 1990 рублей. Обычная их цена составляет 5990 рублей.

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