Представлен Poco M5s, который полностью повторяет Redmi Note 10S

Бренд Poco представил сегодня два смартфона — Poco M5 и Poco M5s. Про базовый M5 можно почитать здесь, про M5s сейчас все расскажем.

Как и предполагалось, Poco M5s представляет собой копию Redmi Note 10S. Устройство просто перевыпустили под другим названием.

У смартфона 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 60 Гц. Процессором выступает относительно устаревший MediaTek Helio G95, емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + поддержка быстрой 33-ваттной зарядки.

У основной камеры четыре датчика: 64 + 8 + 2 + 2 Мп. У фронтальной камеры — 13 Мп.

Также у Poco M5s есть датчик NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, стандартный разъем для наушников и защита по стандарту IP53.

Европейская стоимость смартфона следующая:

4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти — €210;

4 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — €230;

6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — €250.

Стоит ли это устройство вашего внимания решать вам.

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