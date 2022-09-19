Доступный Poco M5s появился в продаже в России

Xiaomi запустила продажи Poco M5s в России. Для первых покупателей смартфона будет действовать скидка на наушники Redmi Buds 3 Pro.

Коротко про Poco M5s: у смартфона 6,43-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. Процессором служит MediaTek Helio G95. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Есть боковой сканер отпечатков пальцев.

Основная камера получила четыре датчика: 64, 8, 2 и 2 Мп.

Среди прочего датчик NFC, стереодинамики, стандартный разъем для наушников и защита от влаги по стандарту (IP53). Работает Poco M5s под управлением Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Стоимость Poco M5s в России следующая:

4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти — 13 990 рублей;

4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти — 15 990 рублей.

Первым покупателям предлагается купить беспроводные наушники Redmi Buds 3 Pro за 1990 рублей вместо 5990 рублей.

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