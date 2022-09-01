Раскрыты стоимость и дизайн бюджетных Poco M5 и M5s

Бренд Poco представит 5 сентября два своих новых бюджетника — Poco M5 и M5s. Сейчас появились рендеры этих смартфонов и их ценники.

У Poco M5 огромный черный блок поперек задней панели и материал «под кожу». Устройство получит процессор Helio G99, частоту обновления картинки в 90 Гц, каплевидный вырез под селфи-камеру и большой подбородок внизу. Основная камера у смартфона тройная.

Всего будут доступны три цветовых вариации: черная, желтая и зеленая. Стоимость Poco M5 за версию с 4/64 Гб — €189 (около 11 400 рублей); за 4/128 Гб — €209 (около 12 600 рублей).

Poco M5s выглядит ровно также, как и Redmi Note 11 SE. Он получит процессор MediaTek Helio G95, 6,43-дюймовый дисплей и аккумулятор емкостью 5000 мАч.

У основной камеры будет 4 датчика: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Фронтальная получит 16 Мп.

Poco M5s

Смартфон будет доступен в черном, белом и синем корпусах. Его ценник следующий: версия с 4/64 Гб — €229 (около 13 800 рублей); 4/128 Гб — €249 (около 15 тысяч рублей).

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