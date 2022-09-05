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Представлен бюджетный Poco M5

Poco официально представила бюджетник Poco M5. Индийские цены на смартфон начинаются от $155.

У новинки IPS дисплей с разрешением Full HD+ и частота обновления 90 Гц. Есть защитное стекло Gorilla Glass. Процессором выступает MediaTek Helio G99. Задняя панель выполнена «под кожу».

Основная камера тройная: 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп. У фронтальной камеры 8 Мп.

Также у Poco M5 есть стандартный разъем для наушников, датчик NFC, стереодинамики и Bluetooth 5.3. Оперативная память типа LPDDR4X, флеш-память UFS 2.2.

Стоимость Poco M5 на индийском рынке в зависимости от конфигураций следующая:

  • 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти — $155;
  • 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти — $180.

Европейские цены:

  • 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти — €190;
  • 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти — €210;
  • 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти — €230.

Смартфон доступен в трех цветовых вариациях: черном, желтом и зеленом.

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