Xiaomi представила смартфоны POCO F5 и F5 Pro с чипами Snapdragon

В мировой продаже появилось пятое поколение популярной серии смартфонов POCO. Оно включает в себя базовую модель POCO F5 и POCO F5 Pro. POCO F5 — это ребрендинг Redmi Note 12 Turbo с Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, а POCO F5 Pro — клон Redmi K60 с уменьшенной ёмкостью батареи с 5500 до 5160 мАч, но с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1. В остальном обе модели оснащены основной камерой на 64 Мп с OIS, а также поддерживают беспроводную и проводную зарядку.

POCO F5 Pro имеет 30-Вт беспроводную зарядку и 67-Вт проводную технологию зарядки. Однако, проводная зарядка не слишком быстрая — от 0 до 50% за 32 минуты и более часа до 100%. Расцветки POCO F5 Pro доступны в белом и черном цветах.

С другой стороны, POCO F5 не имеет уменьшенной ёмкости батареи и предлагает новый чипсет Snapdragon 7+ Gen 2 и батарею на 5000 мАч с 67-Вт зарядкой. Также он имеет 3,5-мм аудиоразъем и меньшую цену, чем POCO F5 Pro.

Новые смартфоны доступны в конфигурациях 8/256 и 12/256 ГБ за $379 и $429 соответственно для POCO F5, а для POCO F5 Pro — 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ за $449, $499 и $549. Обе модели уже доступны для покупки на AliExpress.