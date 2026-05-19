Продажи Realme 16 5G с зеркальцем в блоке камер стартовали в России

В России стартовали продажи нового среднебюджетного смартфона Realme 16 5G. Ключевыми особенностями новинки стали две ИИ-камеры, зеркальце в блоке камер для селфи на основной модуль и аккумулятор 7000 мАч.

Realme 16 5G получил 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Заявленная пиковая яркость достигает 4200 нит. За производительность отвечает процессор Dimensity 6400 Turbo и система охлаждения с испарительной камерой 6050 мм².

Фото и видеовозможности представлены двумя модулями: 50-Мп основным сенсором Sony IMX852 (f/1.8) с OIS, а также 50-Мп фронталкой. Систему камер и селфи-зеркала дополняют кольцевая вспышка Aura Ring, распознавание жестов и голосовой обратный отсчет.

Дополнительно есть: Realme UI 7.0 «из коробки», обходная и реверсивные зарядки, а также водозащита IP66/68/69/69K.

Realme 16 5G вышел в белом и черном цветах в единственной конфигурации памяти 8/256 ГБ. Цена — 32 999 рублей.