Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России

Большой экран 144 Гц, аккумулятор 10 001 мАч и быстрая зарядка 80 Вт.
Редакция The GEEK сегодня в 08:57
Realme объявила о начале продаж на российском рынке нового смартфона Realme P4 Power. Его главной особенностью стал гигантский аккумулятор на 10 001 мАч.

Производитель оснастил новинку поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также реверсивной 27 Вт. Последняя позволяет использовать смартфон как пауэрбанк и подзаряжать наушники, смарт-часы и другие гаджеты.

Кроме того, P4 Power предлагает 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц, процессор Dimensity 7400 Ultra, основную 50-Мп камеру Sony IMX882 с OIS и водозащиту IP66/68/69.

Realme P4 Power доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах по следующим ценам:

  • Realme P4 Power (8/256 ГБ) — от 31 999 рублей;
  • Realme P4 Power (12/256 ГБ) — от 34 999 рублей.
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

