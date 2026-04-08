Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России

Realme объявила о начале продаж на российском рынке нового смартфона Realme P4 Power. Его главной особенностью стал гигантский аккумулятор на 10 001 мАч.

Производитель оснастил новинку поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также реверсивной 27 Вт. Последняя позволяет использовать смартфон как пауэрбанк и подзаряжать наушники, смарт-часы и другие гаджеты.

Кроме того, P4 Power предлагает 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц, процессор Dimensity 7400 Ultra, основную 50-Мп камеру Sony IMX882 с OIS и водозащиту IP66/68/69.

Realme P4 Power доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах по следующим ценам: