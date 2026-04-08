Смартфон-пауэрбанк Realme P4 Power с огромной батареей вышел в России

Realme объявила о начале продаж на российском рынке нового смартфона Realme P4 Power. Его главной особенностью стал гигантский аккумулятор на 10 001 мАч.
Производитель оснастил новинку поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, а также реверсивной 27 Вт. Последняя позволяет использовать смартфон как пауэрбанк и подзаряжать наушники, смарт-часы и другие гаджеты.
Кроме того, P4 Power предлагает 6,8-дюймовый AMOLED-экран с частотой 144 Гц, процессор Dimensity 7400 Ultra, основную 50-Мп камеру Sony IMX882 с OIS и водозащиту IP66/68/69.
Realme P4 Power доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах по следующим ценам:
- Realme P4 Power (8/256 ГБ) — от 31 999 рублей;
- Realme P4 Power (12/256 ГБ) — от 34 999 рублей.