В России стартовали продажи защищённого HONOR X9d с батареей на 8300 мА·ч

HONOR X9d получил защиту уровня IP68 и IP69K, стекло с амортизацией при падениях и кремний-углеродную батарею на 8300 мА·ч.
Вадим Майков сегодня в 00:55

В России начались продажи защищённого HONOR X9d. Позиционируется модель, как прочный смартфон с высокой автономностью. Корпус выдерживает падения с высоты до 2,5 метров благодаря технологии Ultra-Bounce Anti-Drop, многослойным амортизирующим материалам и усиленному стеклу. Защита от влаги и пыли заявлена по стандартам IP68 и IP69K.

Внутри — аккумулятор ёмкостью 8300 мА·ч, который обеспечивает до трёх дней активной работы. По данным компании, спустя шесть лет использования батарея сохраняет до 80% первоначальной ёмкости. Поддерживается проводная зарядка 66 Вт и обратная 7,5 Вт.

Основная камера получила сенсор на 108 Мп (1/1,67 дюйма) и гибридную стабилизацию OIS+EIS. В числе программных функций — AI-редактор с инструментами для удаления объектов, отражений и расширения кадра.

Смартфон оснащён OLED-дисплеем 6,79″ с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, пиковая яркость достигает 6000 нит. Работает устройство на Snapdragon 6 Gen 4, в продажу поступили версии 8+256 ГБ и 12+256 ГБ с системой MagicOS 9.0 (Android 15).

Рекомендованные цены — 33 990 рублей за младшую конфигурацию и 36 990 рублей за старшую.

