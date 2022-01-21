Новые баги iPhone 13 — розовый экран, «тормоза» и перезагрузки

Китайские пользователи жалуются в социальных сетях на проблемы с новыми iPhone 13. Как оказалось, некоторые модели имеют проблемы — экраны становятся розовыми, заметны подтормаживания, а также появляются скриншоты из ранее запущенных приложений. Помимо этого, некоторые экземпляры самопроизвольно перегружаются.

Проблема возникает на iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Интересно, что служба поддержки клиентов Apple заявила, что не получала уведомлений о том, что эта ситуация вызвана аппаратной проблемой. Пока что есть только рекомендация обновиться до последней версии ОС, а также обновить приложения.

Пользователи уже шутят, что «избежали легендарного зеленого экрана, но им не удалось избежать розового экрана». Любопытно, что такие сбои были и в октябре прошлого года, но тогда сообщения были единичными. Насколько широк охват сейчас — неизвестно.

Подписывайтесь на The GEEK в Telegram, в VK и обязательно в Instagram.