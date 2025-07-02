Marshall представила колонку Middleton II — мощный звук и 30 часов без подзарядки

Компания Marshall выпустила обновленную версию компактной портативной колонки — Middleton II. Новинка сохранила фирменный дизайн в стиле ретро, но стала мощнее, получила 360-градусный стереозвук, защиту от воды и пыли по стандарту IP67 и высокую автономность.

Marshall Middleton II оснащена двумя 30-ваттными вуферами и двумя 10-ваттными твитерами с усилителями класса D, создающими объемный 360-градусный звук. Колонка поддерживает кодеки SBC, AAC и LC3.

Защита от воды и пыли по стандарту IP67 позволяет брать колонку с собой на природу или пляж. Заявленная автономность — до 30 часов. При этом быстрая зарядка позволяет пополнить аккумулятор колонки за 20 минут.

Устройство весит 1,8 кг и имеет компактные габариты — 110 × 230 × 98 мм. Кроме того, есть возможность использовать колонку как пауэрбанк для зарядки смартфона.

Middleton II уже доступна в фирменных магазинах Marshall по цене $329 в черном и кремовом цвете. В розничную продажу колонка поступит с 15 июля.