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Бесплатную нейросеть для создания музыки и песен запустила OnePlus

Компания OnePlus запустила бесплатную нейросеть OnePlus AI Music Studio, которая позволяет создавать свою музыку, песни и видеоклипы с помощью искусственного интеллекта.

Чтобы приступить к созданию трека необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте ИИ. Генерация начинается с выбора жанра (рэп, EDM и скоро появится поп), настроения музыки и текста (счастливое, энергичное, романтичное, грустное), а также темы для видео.

После этого, нужно написать, о чем должна быть ваша песня. Спустя несколько секунд нейросеть создаст полноценный текст с учетом тематики, который в дальнейшем накладывается на мелодию. В конечном итоге пользователь получает сгенерированный минутный видеоклип с соответствующей песней.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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