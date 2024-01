Запущен One By One Music — первый в мире музыкальный стриминг для собак

На выставке CES 2024 стартап One By One Music представил новый стриминговый сервис для собак. Он позволяет питомцам слушать расслабляющую музыку, которая помогает снизить стресс.

Сервис доступен на компьютерах и смартфонах через браузер. Мелодия будет звучать бесконечно, так как генерируется с помощью искусственного интеллекта.

По данным разработчиков, благодаря музыке стресс у питомцев снижается на 84%. Сервис рекомендуется использовать во время того, как хозяин покидает дом. Фоновая мелодия поможет собаке не чувствовать себя одинокой и не скулить.

Подписка на сервис стоит $6,7 в месяц. Бесплатно пользователям доступны две минуты ИИ-музыки, чтобы они могли проверить, успокаивается ли их собака, слушая ее.