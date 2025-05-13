«Плюс Сити» расширился: теперь шаги в реальности приносят награды в игре

В мобильной игре «Плюс Сити» от Яндекс Плюс появилась новая мини-игра с шагомером. Обновление приурочено к началу сезона прогулок и позволяет использовать физическую активность игрока в реальном мире для прогресса в виртуальном.

Игрокам предстоит помогать улитке, отправившейся в кругосветное путешествие. На пути она встречает других персонажей, которые выдают задания с наградами. Также по маршруту расположены лутбоксы и объекты, доступные только в процессе ходьбы.

«Мы полностью обновили “Плюс Сити” в начале года — появилась бесконечная карта, новые районы и валюты. Теперь мы добавили механику, где каждый шаг игрока приносит пользу и в реальной жизни, и в игре», — отметил Глеб Железин, руководитель RnD-лаборатории Яндекс Плюса и автор проекта.

Чтобы начать, нужно запустить игру на смартфоне, включить шагомер и начать движение.