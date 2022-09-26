Новая версия PlayStation 5 получила продвинутый процессор Oberon Plus

Сайт Angstronomics сообщил, что новая версия консоли PS5 получила более продвинутый процессор. Речь идёт о модели с CFI-1202. Судя по всему, Sony перешла с 7-нм процессора AMD Zen 2 на 6-нм вариант производства TSMC под кодовым названием Oberon Plus.

Переход на 6-нм чип означает, что плотность логических транзисторов увеличилась на 18,8%, а размер кристалла сократился с 300 квадратных миллиметров до 270 (примерно на 15% меньше). Это означает, что процессор потребляет меньше энергии и выделяет меньше тепла, что привело к упрощению системы охлаждения, которая стала меньше и легче. По сравнению с первой ревизией дисковая PS5 «похудела» на 600 граммов, а бездисковая — на 500.

Другим преимуществом меньшего размера чипа для Sony является то, что теперь можно производить на 20% больше чипов с небольшой разницей в стоимости. При этом каждая новая модель консоли будет на 12% дешевле в производстве. Не исключено, что это позволит в будущем снизить цены на игровые системы.

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