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Новости

В PlayStation Store началась большая распродажа

Цифровой магазин PS Store объявил о старте большой распродажи. На ней можно приобрести многие популярные проекты по значительным скидкам для PlayStation 4 и PlayStation 5. Главное, что распродажа доступна российским пользователям.

Перечень весьма огромный, поэтому выделим несколько значимых игр, которые участвуют в распродаже:

  • GTA Trilogy
  • HITMAN 3
  • L.A. Noire
  • Mafia: Definitive Edition
  • DOOM Eternal Deluxe Edition
  • Marvel’s Spider-Man
  • Red Dead Redemption 2

Стоит отметить, что браузерная версия PlayStation Store в России до сих пор недоступна. Поэтому с перечнем игр можно ознакомиться на официальном сайте PlayStation или на самой консоли.

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Источник:
PlayStation

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