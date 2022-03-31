В PlayStation Store началась большая распродажа

Цифровой магазин PS Store объявил о старте большой распродажи. На ней можно приобрести многие популярные проекты по значительным скидкам для PlayStation 4 и PlayStation 5. Главное, что распродажа доступна российским пользователям.

Перечень весьма огромный, поэтому выделим несколько значимых игр, которые участвуют в распродаже:

GTA Trilogy

HITMAN 3

L.A. Noire

Mafia: Definitive Edition

DOOM Eternal Deluxe Edition

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Стоит отметить, что браузерная версия PlayStation Store в России до сих пор недоступна. Поэтому с перечнем игр можно ознакомиться на официальном сайте PlayStation или на самой консоли.

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