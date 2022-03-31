В PlayStation Store началась большая распродажа

Цифровой магазин PS Store объявил о старте большой распродажи. На ней можно приобрести многие популярные проекты по значительным скидкам для PlayStation 4 и PlayStation 5. Главное, что распродажа доступна российским пользователям.
Перечень весьма огромный, поэтому выделим несколько значимых игр, которые участвуют в распродаже:
- GTA Trilogy
- HITMAN 3
- L.A. Noire
- Mafia: Definitive Edition
- DOOM Eternal Deluxe Edition
- Marvel’s Spider-Man
- Red Dead Redemption 2
Стоит отметить, что браузерная версия PlayStation Store в России до сих пор недоступна. Поэтому с перечнем игр можно ознакомиться на официальном сайте PlayStation или на самой консоли.
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