Игры в PS Store могут стать дешевле после отказа Sony от дисков

Бывший директор по развитию бизнеса Square Enix Джейкоб Навок предположил, что переход PlayStation на полностью цифровую модель может изменить ценообразование в PS Store.

По его мнению, основное давление на цену создают не конкурирующие магазины, а сами игры внутри одной платформы. Издатели вынуждены бороться за внимание покупателей, поэтому со временем чаще снижают стоимость проектов и запускают скидки.

В качестве примера Навок приводит Final Fantasy XVI в Steam, цена которой постепенно снижалась после релиза. Он считает, что похожая модель может сильнее проявиться и в PS Store, если физические копии окончательно уйдут с рынка.

В таком случае Sony сможет чаще использовать гибкое ценообразование, сезонные распродажи и временные скидки, похожие на те, что давно работают в Steam.

При этом Навок подчеркивает, что речь идет только о возможном сценарии. Sony пока не объявляла о полном отказе от дисковых изданий