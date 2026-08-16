Игры в PS Store могут стать дешевле после отказа Sony от дисков
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Игры в PS Store могут стать дешевле после отказа Sony от дисков

Бывший директор Square Enix считает, что полностью цифровая PlayStation может получить более гибкие цены и больше распродаж.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 18:34
Игры в PS Store могут стать дешевле после отказа Sony от дисков

Бывший директор по развитию бизнеса Square Enix Джейкоб Навок предположил, что переход PlayStation на полностью цифровую модель может изменить ценообразование в PS Store.

По его мнению, основное давление на цену создают не конкурирующие магазины, а сами игры внутри одной платформы. Издатели вынуждены бороться за внимание покупателей, поэтому со временем чаще снижают стоимость проектов и запускают скидки.

В качестве примера Навок приводит Final Fantasy XVI в Steam, цена которой постепенно снижалась после релиза. Он считает, что похожая модель может сильнее проявиться и в PS Store, если физические копии окончательно уйдут с рынка.

В таком случае Sony сможет чаще использовать гибкое ценообразование, сезонные распродажи и временные скидки, похожие на те, что давно работают в Steam.

При этом Навок подчеркивает, что речь идет только о возможном сценарии. Sony пока не объявляла о полном отказе от дисковых изданий

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