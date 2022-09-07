PlayStation 5 получила обновление с поддержкой разрешения 1440p

Вышло обновление для PlayStation 5 с поддержкой разрешения 1440p. Оно стало доступно всем пользователям консоли по всему миру.

В режиме 1440p происходит отключение функции переменной частоты обновления (VRR). Чтобы активировать её обратно, потребуется переключиться на режим 1080p или 4K.

Кроме того, появилась возможность создавать списки с играми в библиотеке. Пользователю доступно для создания до 15 папок по 100 игр в каждой.

Также добавили функции голосового управления для поиска в YouTube. Во время игры достаточно произнести «Привет, PlayStation, найди что-то на YouTube». Функция находится в бете и доступна только на английском языке для учетных записей в США и Великобритании.

Дополнительно в настройки добавили пункт для сравнения разницы 3D и стереозвуком на одном экране.

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