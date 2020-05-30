Уже буквально через три дня, то есть 4 июня, представители Sony намереваются показать геймерам новые игры, предназначенные для PlayStation 5. Более того, сам игровая консоль может быть представлена на этом же мероприятии. Однако высказывания руководителя компания, то есть Джима Райана немного огорчили всех ожидающих мероприятия. Он намекнул, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью.

Конечно, мы привыкли, что PlayStation 5 никогда не была бюджетным вариантом, но хотя бы была озвучена цена, но она почему-то пока держится в секрете. В конце своей речи Райан сказал, что несмотря на цену, она будет полностью соответствовать функциональным возможностям игровой приставки, то есть цена будет сопоставима с качеством, которое получат пользователи.

«Все игры для PlayStation 5 всегда были лучшими во всей игровой индустрии. Мы держим качество, так как работаем с лучшими творческими коллективами в игровой сфере. Все студии, сотрудничающие с нами, всегда делают лучшие продукты для нас и так будет продолжаться дальше», – подчеркнул руководитель в конце своего интервью.