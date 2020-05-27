PlayStation 5 могут показать 3 июня

Зарубежное издание Bloomberg со ссылкой на собственный источник внутри Sony, заявило, что анонс консоли следующего поколения PlayStation 5 произойдёт уже 3 июня. Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Однако презентация может изменить дату из-за удалённой работы сотрудников.

Также отмечается, что Sony может не раскрыть технические детали новой консоли на первой презентации, а всю информацию будет сообщать постепенно до самого выхода в продажу PS5. По всей видимости 3 июня покажут дизайн приставки.

Есть и другое мнение, что Sony готовится раскрыть список игр для нового поколения, а также рассказать о предстоящих эксклюзивах.

Выход консолей нового поколения от Sony и Microsoft ожидается в начале декабря.