Планшет Xiaomi Pad 6 представят весной 2023 года

В сети уже несколько месяцев ходят слухи, что Xiaomi работает над новым планшетом. И вот инсайдер Digital Chat Station рассказал, когда тот выйдет.

Утверждается, что новые планшеты Xiaomi Pad 6 покажут в начале квартала 2023 года, при этом новинка получит мощное железо. Планшету приписывают Snapdragon 8 Plus Gen 1, дисплей AMOLED с разрешением 2880 х 1880 пикселей с кадровой частотой 120 Гц, четыре динамика и чип NFC.

Также инсайдер уточнил, что и Redmi готовит свой планшет, но характеристики его не привёл. Помимо этого, неизвестны сроки его анонса и релиза.

Судя по всему, рынок планшетов начинает восстанавливаться, поскольку раньше ежегодных релизов не было. Остаётся надеяться, что ситуация не ухудшится.