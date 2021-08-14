Планшет Xiaomi Mi Pad 5 появится в Европе в следующем месяце

Новый планшет Xiaomi, который на днях был представлен в Китае, всё-таки появится за пределами своей родины. В продажу может попасть сразу две версии Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro.

Базовая версия Mi Pad 5 обладает чипсетом Snapdragon 860, дисплеем с разрешением 2560х1600 точек и частотой обновления 120 ГГц. Среди других функций – аккумулятор на 8600 мАч, поддержка быстрой зарядки 67 Вт, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Dolby Vision, Dolby Atmos, 8 динамиков и Android 11. Стоимость планшета начинается от 310 долларов (около 23 тысяч рублей).

Также стоит упомянуть о скудной комплектации Mi Pad 5, которую показал на видео один из блогеров.

Европейский старт продаж запланирован на сентябрь текущего года. Точной даты выпуска нет, но мы обязательно сообщим, как только у нас появится подробная информация.