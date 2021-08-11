Комплект поставки Mi Pad 5 Pro оказался сильно урезанным

Все новинки от производителей сразу же попадают в руки блогеров, которые проводят распаковки. Это же произошло и с новеньким планшетом Mi Pad 5 Pro от Xiaomi. Коробка, в которой находился планшет была приличных размеров, а значит и комплект поставки должен был содержать все то, что и предполагалось. Но на практике все получилось иначе, и это несмотря на то, что это топовая модификация устройства.

После распаковки коробки, кроме самого планшета и сопровождающей его макулатуры (документации), блогер ничего не нашел. А это значит, что зарядное устройства, мощностью 67 Вт и кабель к нему, пользователь будет вынужден докупать. По сути, Xiaomi последовала примеру Apple, которая также отказалась комплектовать новые устройства зарядкой.

Если говорить о самом планшете, то на задней панели имеется основной блок камер. Всего два сенсора и вспышка. На торцах корпуса располагаются стереофонические динамики, на боковой грани – имеется магнитный коннектор, служащий для подключения чехла с клавиатурой. Работает устройства на ОС Android 11 и собственной графической оболочки компании – MIUI 12.5.

Стоимость Mi Pad 5 Pro составляет 540 долларов (около 40 тысяч рублей). Кстати, планшет доступен лишь в одной конфигурации – 6/256 ГБ.