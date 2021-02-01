Планшет Google Pixel Slate сняли с производства и убрали из продажи

Компания Google сняла с продажи планшет Pixel Slate. Он уже пропал из Google Store в США, Канаде и Великобритании, а в других регионах исчезла и страница товара. Похоже, что прекращено производство.
Эта модель появилась в 2018 году. Она работает на базе Chrome OS и стоит от 600 долларов.
При этом летом 2019 года вице-президент Google Рик Остерло сообщил, что компания отказывается от планов по выпуску планшетов. Тогда в разработке были две модели, но их отменили.
Данных о возобновлении продаж не поступало.
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