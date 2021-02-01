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Новости

Планшет Google Pixel Slate сняли с производства и убрали из продажи

Компания Google сняла с продажи планшет Pixel Slate. Он уже пропал из Google Store в США, Канаде и Великобритании, а в других регионах исчезла и страница товара. Похоже, что прекращено производство.

Эта модель появилась в 2018 году. Она работает на базе Chrome OS и стоит от 600 долларов.

При этом летом 2019 года вице-президент Google Рик Остерло сообщил, что компания отказывается от планов по выпуску планшетов. Тогда в разработке были две модели, но их отменили.

Данных о возобновлении продаж не поступало.  

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Источник:
TheNextWeb
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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