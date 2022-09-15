Слухи: Google готовит компактный смартфон Pixel Mini

По слухам, компания Google может выпустить компактный смартфон Pixel — он проходит под кодовым названием Neila, хотя его условно может назвать Pixel Mini. По данным источника, новинка может получить маленький экран с вырезом для фронтальной камеры и дизайн в стиле актуальных моделей линейки. Информацией поделился инсайдер Digital Chat Station.

Пока неясно, насколько маленьких окажется пресловутый Pixel Mini. У бюджетного Pixel 6a диагональ экрана равна 6,1 дюйма, у Pixel 6 — 6,4 дюйма, у Pixel 6 Pro — дюйма. Предполагается, что новинка может получить экран на уровне 5,7 дюйма.

Пока что никаких спецификаций новинки не сообщается. Нет данных также о сроках выхода и цене. При этом отметим, что в линейке iPhone 14 компания Apple отказалась от версии mini.

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