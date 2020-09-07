Первыми в продажу выйдут iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro

Мы уже писали, что Apple может на этой неделе назвать точную дату анонса смартфонов iPhone 12 с OLED-дисплеями. Планируется, что в компании покажут четыре модели с диагоналями экранов от 5,4 до 6,7 дюйма.

Но теперь появились данные, что, несмотря на общий анонс, релиз состоится в два этапа. Сначала на рынок выйдут iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовыми экранами. Позднее появятся iPhone 12 с 5,4-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном на 6,7 дюйма.

Как ожидается, мероприятие с презентацией состоится 12 октября, о чём ранее говорил инсайдер Джон Проссер. При этом данных о релизе пока нет.

Отметим, что помимо экранов и ёмкости аккумулятора, в числе различий у модификаций iPhone 12 можно назвать лидар. который появится лишь в старших версиях. Также, вероятно, младшие модели получат 4 ГБ ОЗУ, тогда как старшие — 6 ГБ.