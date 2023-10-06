Первый складной смартфон OnePlus Open засветился в Geekbench

Складной смартфон, над который совместно разрабатывается OnePlus и OPPO, засветился в Geekbench. Устройство выпустят оба бренда, но под разными названиями – Open и Find N3 Fold.

Find N3 Fold обнаружен в Geekbench с модельным номером CPH2499. Смартфон демонстрирует результаты в 1 066 баллов в однопоточном режиме и 5 042 балла в многопоточном.

Согласно базе данных Geekbench, устройство получит материнскую плату под кодовым названием Kalama, три ядра на 2,2 ГГц, четыре ядра на 2,8 ГГц, одно ядро на 3,19 ГГц и 16 ГБ ОЗУ. Всё это указывает на применение чипсета Snapdragon 8 Gen 2 с графическим блоком Adreno 740.

Недавно OnePlus вживую показала свой первый складной смартфон. В частности, был представлен уникальный шарнир, главным преимуществом которого является отсутствие зазора между дисплеями в сложенном виде.