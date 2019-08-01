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Новости

Первый процессор Apple для ноутбуков называется A14X

Китайские источники начали сливать информацию относительно будущих решений компании Apple на собственных процессорах с архитектурой ARM. Как сообщается, первая модель однокристальной системы Apple Silicon будет называться A14X.

А первым устройством на нём станет, как утверждается, 12-дюймовый MacBook с автономностью 15-20 часов и весом в 1 кг. В числе других особенностей заявлены 8-16 ГБ ОЗУ, 256-512 ГБ постоянной памяти, порт USB-C для зарядки и камера Facetime с разрешением 720p.

Источник также заявляет, что новинка будет стоить 800 долларов, что дешевле, чем у 13-дюймового MacBook Air. Он стоит 1000 долларов. При этом новинка, предположительно, будет мощнее решения на базе процессора Intel. Тем более, что линейка Air комплектуется довольно слабыми процессорами.

Что касается A14X, то ему приписывают 12 ядер — 4 больших и 8 малых. Производством займётся TSMC, будет задействован техпроцесс в 5 нм.  

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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