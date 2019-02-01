Первый Mac mini мог получить док-станцию для iPod

Всех нас интересует история становления той или иной компании. Вот и пользователи под ником @DongleBookPro решил радовать нас техникой, которая разрабатывалась на заре становления компании Apple. В этом месяце он опубликовал изображения прототипа iPod touch первого поколения, который имел глянцевую черную отделку, которая была характерна для Mac Pro 2013 года. На днях же этот же пользователь опубликовал изображения еще одного прототипа, на этот раз компьютера Mac mini первого поколения.

На этом же изображении мы видим дополнительны элемент устройства – док-станция для установки Pod nano. Компьютер имел в своем составе специальный 30-контактный разъем для подключения этого элемента на верхней панели. Больше никаких отличий от оригинальной конструкции этот аппарат не имеет. Отметим, что 30-пиновый разъем никогда не использовался в компьютерах Mac, а для синхронизации в этом случае нужен был кабель.

А так как, размер и форма iPod nano изменялись на протяжении длительного времени, то этот компьютер был совместим лишь с первыми и возможно вторым поколением плеера от компании Apple. Отметим, что по информации из источника, разработка этого проекта была закрыта еще на стадии его тестирования.