Apple представила новый Mac mini с M6 и M5 Pro
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Apple представила новый Mac mini с M6 и M5 Pro

Компактный компьютер получил M6 и M5 Pro, а его цена теперь начинается с 899 долларов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:44
Apple представила новый Mac mini с M6 и M5 Pro

Apple обновила Mac mini. Компактный компьютер теперь доступен с новым процессором M6 или более производительным M5 Pro. Базовая цена выросла до 899 долларов.

Внешне компьютер практически не изменился. Корпус сохранил размеры 5 × 5 дюймов, а спереди по-прежнему расположены два USB-C и 3,5-мм разъем для наушников.

Главное изменение внутри. Базовый Mac mini перешел с M4 сразу на M6, минуя M5. Для более требовательных задач Apple предлагает конфигурацию с M5 Pro. Компания заявляет прирост производительности до 4,8 раза относительно Mac mini с M4 в отдельных сценариях. Версия с M5 Pro может быть до четырех раз быстрее M4 Pro, также в зависимости от задачи.

Новые чипы получили больше вычислительных ядер, улучшенную графику с аппаратной трассировкой лучей и Neural Accelerator в каждом ядре GPU для ускорения локальных ИИ-задач.

На задней панели расположены три Thunderbolt, HDMI и Ethernet со скоростью до 2,5 Гбит/с. Компьютер уже доступен для предзаказа, а продажи начнутся 22 сентября. Цена Mac mini стартует с 899 долларо

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