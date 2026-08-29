Какие компьютеры Mac получат чип M6, а какие нет?

На этой неделе Apple представила обновлённый Mac mini, который первым получил чип M6, но жизненный цикл этого новейшего 2-нм процессора будет недолгим — его установят в малое количество устройств и быстро заменят чипом M7. В этом материале расскажем почему гигант из Купертино пошёл на этот шаг.

По данным издания Bloomberg, Apple не станет выпускать более производительные варианты SoC M6 Pro и M6 Max, поэтому базовый M6 останется единственным процессором в этом поколении.

Вместо производства SoC M6 Pro и M6 Max, Apple ускоряет разработку более продвинутых чипов M7 Pro и M7 Max чтобы быстрее вывести их на рынок. Компания идёт на этот ускоренный шаг для удовлетворения растущего спроса на процессоры, которые оснащены технологиями, поддерживающими на аппаратном уровне встроенный искусственный интеллект и программное обеспечение, интенсивно использующее графический блок для вычислений.

Список компьютеров Mac, которые как ожидается, получат чип M6:

Mac mini — первый Mac на чипе M6, уже был представлен.

MacBook Pro — 14-дюймовый ноутбук начального уровня может получить обновление до чипа M6 в октябре 2026 года.

iMac — 24-дюймовый моноблок также получит чип M6, вероятно, примерно в то же время, когда будет обновлён MacBook Pro.

MacBook Air — в начале 2027 года ноутбук может получить чип M6.

iPad Pro — следующее поколение планшета может получить чип M6.

iPad Air — в будущей версии, вероятно, будет использоваться процессор M6. Apple обычно устанавливает чипы для iPad Air на одно поколение позже, чем для iPad Pro.

Компьютеры Mac, которые должны были использовать чипы M6 Pro или M6 Max, останутся с M5 Pro и M5 Max до тех пор, пока не будет готова линейка M7. Это означает, что грядущий MacBook Ultra с OLED-дисплеем получит те же чипы M5 Pro и M5 Max, что и в текущих моделях MacBook Pro. Кроме этого, не исключено что ноутбук оснастят высокопроизводительной SoC M5 Ultra. Дебют MacBook Ultra ожидается в конце 2026 или в начале 2027 года.

Отказ от высокопроизводительных чипов серии M6 уже можно наблюдать, обновлённый Mac mini в самой мощной версии доступен на SoC M5 Pro вместо M6 Pro. Новые компьютеры Mac Studio, представленные на этой неделе одновременно с Mac mini, использует процессоры M5 Max и M5 Ultra.

Чип M6 долго не задержится на рынке, поскольку по инсайдерской информации, Apple планирует выпустить M7 уже в первой половине 2027 года. Позже ближе к зиме будут представлены более производительные варианты M7 Pro и M7 Max.