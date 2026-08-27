Apple отправляет Mac mini на чипе M6 тем, кто оформил покупку на Mac mini с чипом M4
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Apple отправляет Mac mini на чипе M6 тем, кто оформил покупку на Mac mini с чипом M4

Не все клиенты обрадовались, что получат более новый компьютер по сниженной цене.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:05
Apple отправляет Mac mini на чипе M6 тем, кто оформил покупку на Mac mini с чипом M4

Apple начала уведомлять некоторых клиентов, недавно заказавших Mac mini с процессором M4, которые ещё не были отправлены получателю. Компания известила о том, что их заказ будет бесплатно обновлён и они получат новейший Mac mini на чипе M6.

В электронном сообщении Apple для покупателей указано следующее:

Благодарим вас за недавний заказ Mac. Мы знаем, что вы с нетерпением ждёте получения своей покупки.


Как вы, возможно, знаете, Apple недавно анонсировала новый Mac mini. Поскольку ваш заказ ещё не отправлен, мы автоматически обновили его до новой модели Mac mini без дополнительной платы.

Обновлённый Mac mini с процессором M6 продаётся по цене от $899, тогда как прошлое поколение на чипе M4 можно было купить на релизе от $599, а позже после корректировки цен и снятия с продажи версии на 256 ГБ ценник был поднят до $799. Некоторым покупателям новая модель фактически обошлась на 100 долларов дешевле.

Но такой «аттракцион» неведанной щедрости не все оценили. Один из клиентов в США пожаловался на то, что сроки доставки были сдвинуты на несколько недель из-за бесплатного обновления на новую модель. По его словам, компьютер ему срочно нужен для учёбы. Студент заявил, что Apple не предоставила ему выбора — принять или отклонить бесплатное обновление.

Напомним, обновлённый Mac mini на чипах M6 и M5 Pro были представлены два дня назад, их технические характеристики можете посмотреть в этом материале.

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