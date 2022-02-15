Первый iPad с разъёмом Lightning официально устарел

Компания Apple добавила iPad 4-го поколения, который был выпущен в 2012 году, в список устаревших устройств. Это означает окончание периода ремонта для него со стороны официальных сервисов.

Неофициальные ремонтные мастерские наверняка ещё какое-то время будут ремонтировать такие планшеты, однако на запчасти пойдут другие «доноры». Официальных поставок запчастей уже не будет. Впрочем, не исключено, что многие запчасти уже есть в виде китайских копий.

Отметим, что iPad 4-го поколения был первым устройством этой линейки с разъёмом Lightning. В 2013 году компания выпустила модификацию планшета со 128 ГБ памяти.

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