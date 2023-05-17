Вышли Beats Studio Buds+ в прозрачном корпусе

Компания Beats объявила о выходе новых беспроводных наушников — Beats Studio Buds+. Новинка имеет прозрачный корпус, как Nothing Ear (1) и ряд технических улучшений. Основным отличием от предыдущей модели является замена 95% деталей на новые, а также увеличение микрофонов в 3 раза.

Также, в Beats Studio Buds+ обновлен дизайн вентиляционных и микрофонных портов, а кнопка «b» теперь имеет меньшее количество ложных срабатываний и жестче нажимается. Беспроводные наушники оснащены улучшенными технологиями шумоподавления и режима прозрачности, а также добавлен пространственный звук, аналогичный AirPods и Beats Fit Pro.

Beats Studio Buds+ имеют 36-часовую автономность вместе с кейсом и до 6 часов работы при включенном режиме активного шумоподавления. Новинка уже доступна на сайте Apple по цене $169,99.