Первые в мире колонки с передачей запахов показали на CES 2024

На выставке CES 2024 японский стартап AromaJoin представил свои уникальные колонки Aroma Speaker 60. Они способны воспроизводить не только звуки, но и запахи, создавая уникальный эффект погружения в окружающее пространство.

Aroma Speaker 60 – два динамика с десятью модулями, каждый из которых оснащен специальными картриджами с 6 запахами (вероятно, это эфирные масла). Комбинирование запахов позволяет создать до 60 различных ароматов.

По словам присутствовавших на выставке журналистов, ароматы хоть и не ощущались на 100% реальными, но были очень близки к ним. Запахи, исходящие из колонок, распространяются мгновенно и ощущаются на расстоянии до 2 метров.

Новинку можно использовать практически везде: во время просмотра фильмов, игры на приставке или в виртуальной реальности.

Однако, AromaJoin пока не продает эти колонки. В планах компании привлечь других разработчиков и маркетологов к созданию целой экосистемы. Для покупки доступно другое их устройство – передающий запахи VR-аксессуар Aroma Shooter Wearable 3.

Aroma Shooter Wearable 3