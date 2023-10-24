В Германии открылся первый кибер-бордел

Технологии продолжают прогрессировать и вновь заходят в мир для взрослых. В этот раз, в Берлине появился первый в мире киберпанк-бордель с ИИ-аватарами и VR под названием Cybrothel.

За 129 евро в час клиенты могут войти в мир, где оживленные куклы становятся их компаньонами. Процесс начинается с посещения специальной комнаты, где клиенту предоставляется беспроводной VR-шлем, который не ограничивает движения. Внутри комнаты находится кровать и кукла, внешность которой выбирается перед началом сеанса.

После надевания VR-шлема, кукла “оживает” благодаря ИИ-дипфейку, который создает впечатление, будто пользователь общается с живым человеком. Озвучкой аватара занимается оператор, находящийся в диспетчерской за стенами комнаты. Оператор не видит клиента, но управляет лицом аватар и мимикой, чтобы его движения были синхронизированы.

Каталог кукол Cybrothel

В будущем создатели Cybrothel планируют перейти на нейросети с ИИ-озвучкой, что позволит куклам функционировать автономно, без операторов.

С точки зрения конфиденциальности, организаторы утверждают, что с клиентами заключается договор о неразглашении, а в комнатах отсутствуют камеры. Однако для повышения реалистичности процесса записывается голос клиента.

Филипп Фуссенеггер – один из основателей Cybrothel.

Безопасность и гигиена также находятся под строгим контролем организаторов. После каждого сеанса комната и куклы тщательно моются и стерилизуются.

Важно отметить, что клиентам запрещено проявлять насилие по отношению к аватарам. Стоимость сеанса в киберпанк-комнате составляет 129 евро, но может изменяться в зависимости от количества кукол, продолжительности сеанса и индивидуальных пожеланий клиента. Представители заведения утверждают, что цены являются демократичными, учитывая высокие затраты на оборудование и технологии.

Эксперты прогнозируют, что будущее может принести еще больше инноваций в области искусственного секса, включая VR, AR, нейросети и дипфейки.