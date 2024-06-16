Первые подробности и дату выхода Nothing OS 3.0 раскрыл Карл Пей

Nothing активно работает над следующим большим обновлением пользовательского интерфейса Nothing OS 3.0. Основатель и гендиректор компании Карл Пей поделился изображениями, демонстрирующими некоторые новые функции, которые станут частью новой прошивки.

Так, пользователи один из трёх стилей оформления экрана блокировки: Default, Clock + Widgets и Expanded Widget Area. В стандартном режиме на экране будут отображаться крупные часы и дата. Вариант Clock + Widgets добавит к этому компактные виджеты, а Expanded Widget Area позволит использовать крупные виджеты.

Также анонсирована некая «интерактивная трёхслойная анимация». По имеющейся информации, она будет состоять из трех разных слоев: слоя входного изображения, слоя живого взаимодействия и финального выходного слоя. На словах интересно, а как будет на практике — пока непонятно.

Официальная премьера Nothing OS 3.0 состоится в сентябре 2024 года.