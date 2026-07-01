Яндекс зафиксировал резкий рост интереса к носимым ИИ-устройствам
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Яндекс зафиксировал резкий рост интереса к носимым ИИ-устройствам

По данным Яндекса, доля таких запросов выросла в 3,15 раза по сравнению с маем, а в пиковую неделю интерес увеличился в 6 раз.
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Редакция The GEEK сегодня в 11:00
Яндекс зафиксировал резкий рост интереса к носимым ИИ-устройствам

Яндекс зафиксировал резкий рост интереса россиян к носимым ИИ-устройствам. В июне 2026 года доля поисковых запросов об ИИ-наушниках и других гаджетах с искусственным интеллектом выросла в 3,15 раза по сравнению с маем.

Самый заметный всплеск пришёлся на неделю с 8 по 14 июня. Тогда интерес к теме оказался в 6 раз выше, чем неделей ранее. В Яндексе связывают рост с выходом на российский рынок ИИ-наушников Яндекс Дропс.

Пользователи пока чаще ищут не конкретные модели, а объяснения, как такие устройства работают и для чего нужны. Среди популярных запросов — «наушники с ИИ как работают», «наушники с ИИ что это», «нейронаушники с искусственным интеллектом для чего нужны» и «носимые ИИ-устройства с Алисой AI когда выйдут».

Динамика интереса к ИИ-устройствам по месяцам

По данным Яндекса, интерес к ИИ-гаджетам начал заметно расти ещё в августе 2025 года. Тогда доля запросов почти удвоилась на фоне выхода GPT-5, анонсов Pixel Watch 4 и Pixel Buds 2a, а также роста рынка AI-PC.

Среди городов-миллионников чаще всего темой интересуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.

Динамика интереса к ИИ-устройствам по неделям

Основная аудитория таких запросов — пользователи 25–44 лет. Их активность почти на 30% выше среднего уровня. У людей старше 55 лет интерес ниже среднего примерно на 45%, а мужчины ищут информацию о носимых ИИ-устройствах в 2,5 раза чаще женщин.

Рост запросов показывает, что интерес к ИИ постепенно выходит за пределы чат-ботов и переходит в гаджеты: наушники, часы и другие устройства, где нейросетевые функции встроены прямо в повседневные сценарии.

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