Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

PC-версия Crash Bandicoot 4 требует постоянное подключение к интернету

Crash Bandicoot 4: It’s About Time впервые вышла на PC и пока приобрести игру можно только в онлайн-магазине Blizzard.

Всё было прекрасно, если бы первые игроки не нашли огромный минус в портированной версии. Весь недостаток кроется в требовании постоянного подключения к интернету, а значит и к серверам компании. Также стоит заметить, если во время игры потеряется связь, то весь пройденный прогресс просто не сохранится. Для чего это сделано и является это багом – неизвестно.

Забавный факт, что в консольных версиях для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch – никакого обязательного подключения к сети не требовалось.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Теги: 

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить