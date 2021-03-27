PC-версия Crash Bandicoot 4 требует постоянное подключение к интернету

Crash Bandicoot 4: It’s About Time впервые вышла на PC и пока приобрести игру можно только в онлайн-магазине Blizzard.

Всё было прекрасно, если бы первые игроки не нашли огромный минус в портированной версии. Весь недостаток кроется в требовании постоянного подключения к интернету, а значит и к серверам компании. Также стоит заметить, если во время игры потеряется связь, то весь пройденный прогресс просто не сохранится. Для чего это сделано и является это багом – неизвестно.

Забавный факт, что в консольных версиях для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch – никакого обязательного подключения к сети не требовалось.