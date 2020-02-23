Crash Bandicoot Mobile появился в Google Play
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Новости

Crash Bandicoot Mobile появился в Google Play

В некоторых региональных Google Play стал доступен новый раннер Crash Bandicoot Mobile, а спустя несколько часов в YouTube начали выкладывать записи игрового процесса.

Главному герою нужно победить злодеев, которых подсылает злой доктор Нео Кортекса. Игроку предстоит преодолевать препятствия, собирать фрукты Вумпы, а также использовать полученные ресурсы на «прокачку» Крэша.

Crash Bandicoot Mobile Google Play
Страница игры в российском Google Play

Доступ к игре будет открываться в несколько этапов, регион за регионом. Сейчас Crash Bandicoot Mobile можно загрузить в Малайзии через Google Play. Чуть позже игра станет доступна версия игры для iOS.

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