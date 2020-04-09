Activision готовит PC-версию Crash Team Racing Nitro-Fueled
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Новости

Activision готовит PC-версию Crash Team Racing Nitro-Fueled

Недавно на официальном сайте Activision в разделе посвященному Crash Team Racing Nitro-Fueled геймеры нашли упоминание, что игра доступна на PC, но её анонса не было.

Сейчас игра доступна на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, где вышла в июне прошлого года.

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Список поддерживаемых платформ

Ранее Activision выпустила ремейки других культовых игр эпохи оригинальной PlayStation — Crash Bandicoot N. Sane Trilogy и Spyro Reignited Trilogy. Обе игры были тепло приняты критиками. Стоит отметить, что до PC-версии игры добрались ровно через год после релиза.

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