Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.

За разработку проекта отвечает студия Toys for Bob, которая ранее вела работу над Spyro Reignited Trilogy.

До этого Activision выпустила тизер с анонсом новой части Crash Bandicoot. По информации аналитика Niko Partners Даниэля Ахмада, дебют новой части может произойти 22 июня в рамках Summer Game Fest 2020.

События Crash Bandicoot 4: It’s About Time развернутся в 1998 году. Тогда главный герой отдыхал и исследовал свой остров и наткнулся на пещеру с таинственной маской Лани-Лоли.