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Павел Дуров рассказал о своем смартфоне за $180 – он сгорел из-за жары в Дубае

Павел Дуров на протяжении нескольких лет использовал бюджетный смартфон Samsung за $180. Об этом основатель Telegram рассказал в своем канале.

По его словам, недавно смартфон буквально «сгорел» из-за жары в Дубае. Он не назвал точную модель, но, вероятно, это Galaxy A52.

Дуров объяснил свой выбор тем, что данный смартфон является одним из наиболее распространённых среди пользователей Telegram. Он использовал устройство, чтобы лучше понять потребности пользователей и улучшить функциональность мессенджера.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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