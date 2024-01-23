Palworld может выйти на PlayStation 5: Sony заинтересовалась «покемонами с пушками»

Компания Sony публично выразила заинтересованность в выпуске взорвавшей Steam игры Palworld на своих консолях.

Руководитель отделения PlayStation по взаимодействию с независимыми разработчиками Сюхэй Ёсида в соцсети Х поздравил команду Pocketpair с головокружительным успехом. На вопрос о возможности появления «покемонов с пушками» на PlayStation 5 он ответил утвердительно, а также отметил в своем сообщении другого руководителя компании, который отвечает за партнерства.

Вероятный сценарий заключается в том, что Palworld появится на PS5 после выхода игры из раннего доступа или окончания срока контракта с Microsoft. Напомним, игра вышла не только на PC. но и на консолях Xbox One и Xbox Series X|S.

23 января пиковый онлайн Palworld обновил очередной рекорд и достиг 1,86 млн игроков. Таким образом, игра вышла на второе место в Steam. За все время существования платформы только у PUBG: BATTLEGROUNDS показатель был выше – 3,25 млн.